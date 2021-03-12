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Ляшко: Коронавирус продолжает набирать агрессивность, борется с применяемыми мерами

12.03.2021, 10:15
Ляшко: Коронавирус продолжает набирать агрессивность, борется с применяемыми мерами - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Коронавирус становится все агрессивнее. Об этом в эфире 1+1 заявил главсанврач Виктор Ляшко.

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"Он, к сожалению, продолжает набирать агрессивность, бороться со всеми мерами, которые против него применяют. Буквально на днях опубликована статья, что британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", – сказал Ляшко.

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Он подчеркнул, что вакцинация и карантинные ограничения – "единственный путь к спасению" в случае с вакциноконтролируемыми инфекциями.

"Мы сейчас видим стремительный рост (заболеваемости, – ред.). Он прогнозированный. Главное – соблюдение противоэпидемических норм. Главное – это желание приходить вакцинироваться", – добавил Ляшко.

Главсанврач отметил, что на следующем этапе вакцинации начнут прививать людей пожилого возраста. В ближайшее время будет информация о начале записи на вакцинацию людей возрастной категории 80+, добавил он.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина карантин коронавирус COVID-19 британский штамм
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