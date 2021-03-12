Ляшко: Коронавирус продолжает набирать агрессивность, борется с применяемыми мерами
Коронавирус становится все агрессивнее. Об этом в эфире 1+1 заявил главсанврач Виктор Ляшко.
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"Он, к сожалению, продолжает набирать агрессивность, бороться со всеми мерами, которые против него применяют. Буквально на днях опубликована статья, что британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", – сказал Ляшко.
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Он подчеркнул, что вакцинация и карантинные ограничения – "единственный путь к спасению" в случае с вакциноконтролируемыми инфекциями.
"Мы сейчас видим стремительный рост (заболеваемости, – ред.). Он прогнозированный. Главное – соблюдение противоэпидемических норм. Главное – это желание приходить вакцинироваться", – добавил Ляшко.
Главсанврач отметил, что на следующем этапе вакцинации начнут прививать людей пожилого возраста. В ближайшее время будет информация о начале записи на вакцинацию людей возрастной категории 80+, добавил он.
- 4 марта в Украине выявили британский штамм коронавируса. В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны эпидемии COVID-19.
- 10 марта в Украине обновили список карантинных зон: оранжевая сократилась, в красной по-прежнему находятся четыре области. В Украине введут локдаун, если в красной зоне окажется большинство областей, говорил Шмыгаль.
- 10 марта в НАН заявили, что весенняя волна коронавируса будет значительно стремительнее осенней и может стать национальной катастрофой.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 13 000 новых заболевших коронавирусом, вакцины получили более 9000 человек.
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