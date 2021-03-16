UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За сутки почти плюс 10 000 заболевших, в лидерах Львовская область и Киев

16.03.2021, 08:18
Коронавирус. За сутки почти плюс 10 000 заболевших, в лидерах Львовская область и Киев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 15 марта, в Украине выявили 9642 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6792). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди регионов с высокой заболеваемостью: Львовская (1065) область, Киев (999), а также Винницкая (924), Одесская (728) и Харьковская (596) области.

За сутки по всей Украине умерли 264 больных COVID-19 (днем ранее – 130), выздоровели – 6202 (3491), были госпитализированы – 2005 (2497).

Сделано 76 509 тестов на коронавирус (27 598). Методом ПЦР – 38 738 (17 338), ИФА – 18 275 (3236), экспресс-тестов на антиген – 19 496 (7024).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 477 190 заболевших: 28 697 человек умерли, 1 232 209 – выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 999 выявленных заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 313);
Винницкая область – 924 (426);
Волынская – 176 (129);
Днепропетровская – 269 (439);
Донецкая – 286 (85);
Житомирская – 130 (778);
Закарпатская – 554 (333);
Запорожская – 307 (61);
Ивано-Франковская – 467 (330);
Киевская – 512 (464);
Кировоградская – 46 (10);
Луганская – 101 (19);
Львовская – 1065 (552);
Николаевская – 416 (310);
Одесская – 728 (407);
Полтавская – 313 (165);
Ровенская – 235 (111);
Сумская – 155 (197);
Тернопольская – 287 (274);
Харьковская – 596 (373);
Херсонская – 30 (53);
Хмельницкая – 253 (329);
Черкасская – 243 (144);
Черновицкая – 527 (396);
Черниговская – 23 (94).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Читайте также: Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные о защищенности переболевших и привитых

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 