Коронавирус. За сутки почти плюс 10 000 заболевших, в лидерах Львовская область и Киев

Вчера, 15 марта, в Украине выявили 9642 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6792). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Среди регионов с высокой заболеваемостью: Львовская (1065) область, Киев (999), а также Винницкая (924), Одесская (728) и Харьковская (596) области.

За сутки по всей Украине умерли 264 больных COVID-19 (днем ранее – 130), выздоровели – 6202 (3491), были госпитализированы – 2005 (2497).

Сделано 76 509 тестов на коронавирус (27 598). Методом ПЦР – 38 738 (17 338), ИФА – 18 275 (3236), экспресс-тестов на антиген – 19 496 (7024).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 477 190 заболевших: 28 697 человек умерли, 1 232 209 – выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 999 выявленных заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 313);

Винницкая область – 924 (426);

Волынская – 176 (129);

Днепропетровская – 269 (439);

Донецкая – 286 (85);

Житомирская – 130 (778);

Закарпатская – 554 (333);

Запорожская – 307 (61);

Ивано-Франковская – 467 (330);

Киевская – 512 (464);

Кировоградская – 46 (10);

Луганская – 101 (19);

Львовская – 1065 (552);

Николаевская – 416 (310);

Одесская – 728 (407);

Полтавская – 313 (165);

Ровенская – 235 (111);

Сумская – 155 (197);

Тернопольская – 287 (274);

Харьковская – 596 (373);

Херсонская – 30 (53);

Хмельницкая – 253 (329);

Черкасская – 243 (144);

Черновицкая – 527 (396);

Черниговская – 23 (94).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

10 марта в НАНУ заявили, что весенняя волна COVID-19 будет мощнее осенней и может стать национальной катастрофой.

12 марта в ВОЗ назвали AstraZeneca отличной вакциной и рекомендовали продолжать ее использование.

15 марта Минздрав расширил оранжевую зону карантина, в красной пока остаются четыре области.

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Дарья Мостовая

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