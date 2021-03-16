Коронавирус. За сутки почти плюс 10 000 заболевших, в лидерах Львовская область и Киев
Вчера, 15 марта, в Украине выявили 9642 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6792). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Среди регионов с высокой заболеваемостью: Львовская (1065) область, Киев (999), а также Винницкая (924), Одесская (728) и Харьковская (596) области.
За сутки по всей Украине умерли 264 больных COVID-19 (днем ранее – 130), выздоровели – 6202 (3491), были госпитализированы – 2005 (2497).
Сделано 76 509 тестов на коронавирус (27 598). Методом ПЦР – 38 738 (17 338), ИФА – 18 275 (3236), экспресс-тестов на антиген – 19 496 (7024).
С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 477 190 заболевших: 28 697 человек умерли, 1 232 209 – выздоровели.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 999 выявленных заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 313);
Винницкая область – 924 (426);
Волынская – 176 (129);
Днепропетровская – 269 (439);
Донецкая – 286 (85);
Житомирская – 130 (778);
Закарпатская – 554 (333);
Запорожская – 307 (61);
Ивано-Франковская – 467 (330);
Киевская – 512 (464);
Кировоградская – 46 (10);
Луганская – 101 (19);
Львовская – 1065 (552);
Николаевская – 416 (310);
Одесская – 728 (407);
Полтавская – 313 (165);
Ровенская – 235 (111);
Сумская – 155 (197);
Тернопольская – 287 (274);
Харьковская – 596 (373);
Херсонская – 30 (53);
Хмельницкая – 253 (329);
Черкасская – 243 (144);
Черновицкая – 527 (396);
Черниговская – 23 (94).
Нет данных с временно оккупированных Крыма и Донбасса.
- 10 марта в НАНУ заявили, что весенняя волна COVID-19 будет мощнее осенней и может стать национальной катастрофой.
- 12 марта в ВОЗ назвали AstraZeneca отличной вакциной и рекомендовали продолжать ее использование.
- 15 марта Минздрав расширил оранжевую зону карантина, в красной пока остаются четыре области.
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