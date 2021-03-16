Локдаун по всей стране введут, если больше 50% областей окажутся в красной зоне – Степанов
Локдаун в Украине может быть введен, когда больше половины областей окажутся в красной зоне карантина из-за COVID-19. Об этом вчера, 15 марта, заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Я думаю, мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина, когда мы вводим определенные области. Понятно, что если более 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", – сказал Степанов.
В то же время министр отметил, что, исходя из динамики заболеваемости, введение красной зоны может ограничится западными областями страны. Также в качестве претендента на усиление карантинных мер Степанов назвал Киев.
- В начале марта 2021 года в Украине нашли британский штамм коронавируса. Кабмин заявил о начале третьей волны эпидемии, главсанврач Виктор Ляшко предупредил о большей агрессивности коронавируса.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 7000 заболевших коронавирусом.
- Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до конца апреля. По оценке НАН, наивысшая заболеваемость будет в Киеве и девяти областях.
- На 15 марта в красной зоне карантина находились четыре области, в оранжевой – 10 областей и Киев.
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