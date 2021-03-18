COVID-19. В Украине – рекорд по новым заболевшим с начала года: данные по Киеву и областям
Вчера, 17 марта, в Украине выявили 15 053 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 833), Киев на втором месте по новым случаям COVID-19 за сутки (1092), этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. По данным СНБО, это наивысшая суточная заболеваемость с начала 2021 года.
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Также высокая заболеваемость зафиксирована в Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
За сутки в Украине умерли 267 больных COVID-19 (днем ранее – 289), выздоровели – 6514 (5467), были госпитализированы – 4376 (4887).
Сделано 118 780 тестов на коронавирус (121 144). Методом ПЦР – 53 039 (50 966), ИФА – 21 782 (22 035), экспресс-тестов на антиген – 43 959 (48 143).
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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 504 076 заболевших, 29 253 умерших и 1 244 190 выздоровевших.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 1092 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1121);
Винницкая – 751 (750);
Волынская – 330 (239);
Днепропетровская – 655 (539);
Донецкая – 651 (373);
Житомирская – 1398 (482);
Закарпатская – 614 (557);
Запорожская – 428 (348);
Ивано-Франковская – 559 (506);
Киевская – 727 (630);
Кировоградская – 149 (112);
Луганская – 74 (110);
Львовская – 1092 (884);
Николаевская – 424 (452);
Одесская – 997 (883);
Полтавская – 394 (265);
Ровенская – 390 (433);
Сумская – 570 (283);
Тернопольская – 692 (485);
Харьковская – 732 (750);
Херсонская – 96 (66);
Хмельницкая – 800 (703);
Черкасская – 367 (297);
Черновицкая – 596 (481);
Черниговская – 475 (84).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 17 марта в Украине обновили зоны карантина. В оранжевой зоне находятся Киев и большинство областей Украины.
- 17 марта мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве могут ввести карантин красной зоны в течение недели.
- 19 марта во Львове ужесточают карантин.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти не ждать указаний – и усиливать карантин при росте заболеваемости.
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