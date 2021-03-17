"Максимум – неделя". Кличко ответил, когда Киев может попасть в красную зону карантина

Киев может в течение нескольких дней попасть в красную зону карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в эфире Украина 24 заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Журналист спросил, когда Киев окажется в красной зоне, если сейчас ничего не усилить.

"Я думаю, время идет на дни. Максимум – неделя", – сказал Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что обратился к правительству с призывом усилить в столице ограничения. Кличко настаивает, что не имеет полномочий сделать это самостоятельно – и усилить ограничения может только центральная власть. В то же время сегодня власти Львова приняли решение усилить карантин в городе с 19 марта.

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Марк Сировой

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