"Максимум – неделя". Кличко ответил, когда Киев может попасть в красную зону карантина
Киев может в течение нескольких дней попасть в красную зону карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в эфире Украина 24 заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Журналист спросил, когда Киев окажется в красной зоне, если сейчас ничего не усилить.
"Я думаю, время идет на дни. Максимум – неделя", – сказал Кличко.
Мэр Киева также напомнил, что обратился к правительству с призывом усилить в столице ограничения. Кличко настаивает, что не имеет полномочий сделать это самостоятельно – и усилить ограничения может только центральная власть. В то же время сегодня власти Львова приняли решение усилить карантин в городе с 19 марта.
- В начале недели глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Киев, Львовская и Винницкая области могут попасть в красную зону карантина. Он также призывал власти Киева и Львовской области "подумать" над новыми ограничениями.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 12 000 новых заболевших и рекордное число умерших пациентов с COVID-19. Киев является лидером по суточной заболеваемости.
- Сегодня в Украине обновили список карантинных зон. В оранжевой оказались больше половины областей страны и Киев.
Читайте также: Коронавирус. Смертность в Украине превысила рекорд осенней волны – НАН
Комментарии