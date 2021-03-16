Коронавирус. Степанов призвал Киев и Винницкую область "подумать" над усилением карантина

В Киве и Винницкой области напряженная ситуация с коронавирусом, местным властям необходимо усилить контроль за соблюдением карантина и подумать над новыми ограничениями. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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Он сказал, что в Киеве и Винницкой области "достаточно напряженная ситуация". Эти регионы ближе всего к переходу к красной зоне карантина, отметил Степанов.

"Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Подумать, и, возможно, ввести дополнительные ограничения на территории вашего региона", – обратился с призывом он.

Степанов также в качестве примера привел Львов, где после аналогичного обращения Минздрава ограничили работу старшей и средней школы.

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Марк Сировой

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