Коронавирус. Степанов призвал Киев и Винницкую область "подумать" над усилением карантина
В Киве и Винницкой области напряженная ситуация с коронавирусом, местным властям необходимо усилить контроль за соблюдением карантина и подумать над новыми ограничениями. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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Он сказал, что в Киеве и Винницкой области "достаточно напряженная ситуация". Эти регионы ближе всего к переходу к красной зоне карантина, отметил Степанов.
"Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Подумать, и, возможно, ввести дополнительные ограничения на территории вашего региона", – обратился с призывом он.
Степанов также в качестве примера привел Львов, где после аналогичного обращения Минздрава ограничили работу старшей и средней школы.
- Вчера, 15 марта, в Украине обновили список карантинных зон. Оранжевая расширилась, в красной зоне остаются четыре области. При этом с 13 марта карантин красной зоны введен в Виннице, где ранее заполнились все койки в реанимациях горбольниц для больных COVID-19.
- 15 марта Степанов заявил, что в Киеве, Винницкой и Львовской областях могут ввести карантин красную зону.
- Львовская область, Киев и Винницкая область являются лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине.
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