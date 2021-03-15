"Мы в полушаге от красной зоны". Во Львове ограничат работу школ из-за коронавируса

Во Львове все школьники с 5 по 11 класс перейдут на дистанционное обучение, город "в полушаге от красной зоны" карантина, заявил мэр города Андрей Садовый сегодня, 15 марта, на брифинге.

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По словам Садового, дистанционное обучение вводится со вторника, 16 марта. Детские сады и начальные классы продолжат работать в обычном режиме. Занятия и мероприятия в детских клубах и лагерях будут отменены.

"Это первый элемент красной зоны. Мы стоим за полшага от перехода города в красную зону", – заявил Садовый.

Мэр рассказал, что на утро сегодня в больницах города 489 госпитализированных с COVID-19, а по сравнению с прошлой неделей рост составил 30%.

В городе обустраивают дополнительные 700 мест для заболевших коронавирусом, отметил Садовый.

Львовская область находится в оранжевой зоне карантина.

За прошедшие сутки во Львовской области выявили 552 новых заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

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