Коронавирус. Смертность в Украине превысила рекорд осенней волны – НАН

В Украине стремительно растет смертность от коронавируса, она уже превысила максимальные показатели осенней волны эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАН отмечают, что в недельном цикле до 16 марта в среднем за день фиксировали по 213 смертей среди пациентов с COVID-19. По словам ученых, происходит стремительный рост смертности – и это вызывает наибольшее беспокойство.

Отмечается, что предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря 2020-го – он составлял 225 зафиксированных летальных исходов в сутки.

Однако тогда это число появилось после довнесения в реестр более давних смертельных случаев, объясняют в НАН. На самом деле средненедельное число умерших не превышало 205 новых смертей в сутки, говорят ученые.

Читайте также: США показали данные о смертях за три месяца национальной вакцинации от коронавируса

"Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", – подытожили в НАН.

При этом в НАН отметили, что летальность коронавируса в Украине находится на уровне около 2,5% после пиковых 3,0% 1 февраля.

СПРАВКА. Смертность – показатель, который отображает число смертей от коронавируса среди населения в целом: как зараженного, так и нет. Летальность же указывает соотношение умерших и зараженных.

Читайте также: Ляшко объяснил высокую смертность среди подключенных к ИВЛ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.