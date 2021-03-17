Коронавирус. Смертность в Украине превысила рекорд осенней волны – НАН
В Украине стремительно растет смертность от коронавируса, она уже превысила максимальные показатели осенней волны эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.
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В НАН отмечают, что в недельном цикле до 16 марта в среднем за день фиксировали по 213 смертей среди пациентов с COVID-19. По словам ученых, происходит стремительный рост смертности – и это вызывает наибольшее беспокойство.
Отмечается, что предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря 2020-го – он составлял 225 зафиксированных летальных исходов в сутки.
Однако тогда это число появилось после довнесения в реестр более давних смертельных случаев, объясняют в НАН. На самом деле средненедельное число умерших не превышало 205 новых смертей в сутки, говорят ученые.
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"Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", – подытожили в НАН.
При этом в НАН отметили, что летальность коронавируса в Украине находится на уровне около 2,5% после пиковых 3,0% 1 февраля.
- 4 марта в Украине обнаружили более заразный британский штамм коронавируса, который, вероятно, и более смертоносный. Власти в тот же день объявили о начале третьей волны эпидемии, Минздрав ожидает роста заболеваемости до конца апреля.
- Главсанврач Виктор Ляшко говорит, что коронавирус становится агрессивнее. Премьер Денис Шмыгаль заявил о рекордном числе пациентов на аппаратах ИВЛ.
- За 15 марта в Украине выявили более 10 000 заболевших, умерли 264 пациента. НАН прогнозирует до конца марта наивысшую заболеваемость в Киеве и девяти областях.
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