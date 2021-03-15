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В Украине задействовано наибольшее число аппаратов ИВЛ с начала пандемии – Шмыгаль

15.03.2021, 15:15
В Украине задействовано наибольшее число аппаратов ИВЛ с начала пандемии – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сейчас в Украине задействовано наибольшее число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с начала пандемии коронавируса. Об этом на селекторном совещании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

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По его словам, в течение последней недели росло число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии: если на позапрошлой неделе была заполнена треть всех мест, то сейчас – почти половина (2212 из 4694). Также сейчас задействовано 1072 аппарата ИВЛ – наивысшее число с начала пандемии.

Шмыгаль считает, что это свидетельствует о негативной динамике и сложном течении болезни. По его словам, в Украине сейчас 213 000 болеющих COVID-19. Больше всего – в Киеве (44 600), среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области.

При этом премьер отметил, что в Ивано-Франковской области стабилизировалась ситуация после введения карантина красной зоны. Однако в области пока еще высокое число болеющих – 17 994.

Читайте также: В Черкассах развернут временный госпиталь для пациентов с COVID-19

Марк Сировой
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Денис Шмыгаль коронавирус ИВЛ COVID-19 реанимация
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