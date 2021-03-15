В Черкассах развернут временный госпиталь для пациентов с COVID-19
15.03.2021, 13:43
Анатолий Бондаренко (Фото: пресс-служба Черкасского горсовета)
В Черкассах развернут временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Анатолий Бондаренко.
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Госпиталь будет развернут на базе родильного дома в Юго-западном районе Черкасс.
Решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе, в больницах находятся 79 человек. "Ситуация в городе, в принципе, контролируемая" – заявил Бондаренко.
- В мае 2020 года между президентом Владимиром Зеленским и Бондаренко случился конфликт из-за решения мэра не подчиняться распоряжениям Кабмина о действии карантина.
- В декабре 2020-го Бондаренко извинился перед Зеленским за противостояние на первом этапе эпидемии.
- Черкассы находятся в оранжевой зоне карантина.
- За прошедшие сутки в Черкасской области выявили 144 заболевших коронавирусом.
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