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Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским, на которого ранее подал в суд: видео

11.12.2020, 17:13
Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским, на которого ранее подал в суд: видео - Фото
Анатолий Бондаренко (Фото: пресс-служба Черкасского горсовета)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за противостояние между ними на первых этапах эпидемии коронавируса. Об этом Бондаренко сказал в видеообращении в Facebook.

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"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы, в первую очередь, даже и поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города", – сказал мэр.

Бондаренко сказал, что он "горячий, но искренний" человек. "Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину", – добавил Бондаренко.

  • В мае между Зеленским и Бондаренко случился конфликт из-за решения мэра не подчиняться распоряжениям Кабмина о действии карантина.
  • 20 мая Зеленский упомянул о 19 уголовных делах против Бондаренко и заявил: "Я за один стол с такими бандитами не сяду".
  • 27 мая стало известно, что Бондаренко подал на Зеленского в суд с требованием возмещения морального ущерба.
  • Печерский суд решил, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения и отказал в удовлетворении иска. Бондаренко подал апелляцию.
  • 25 ноября Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского суда. 



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Черкассы карантин Анатолий Бондаренко

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