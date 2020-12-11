Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским, на которого ранее подал в суд: видео

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за противостояние между ними на первых этапах эпидемии коронавируса. Об этом Бондаренко сказал в видеообращении в Facebook.

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"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы, в первую очередь, даже и поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города", – сказал мэр.

Бондаренко сказал, что он "горячий, но искренний" человек. "Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину", – добавил Бондаренко.

В мае между Зеленским и Бондаренко случился конфликт из-за решения мэра не подчиняться распоряжениям Кабмина о действии карантина.

20 мая Зеленский упомянул о 19 уголовных делах против Бондаренко и заявил: "Я за один стол с такими бандитами не сяду".

27 мая стало известно, что Бондаренко подал на Зеленского в суд с требованием возмещения морального ущерба.

Печерский суд решил, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения и отказал в удовлетворении иска. Бондаренко подал апелляцию.

25 ноября Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского суда.







Вадим Ребрина

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