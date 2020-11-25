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Мэр Черкасс проиграл Зеленскому еще один суд о защите чести и достоинства

25.11.2020, 17:36
Мэр Черкасс проиграл Зеленскому еще один суд о защите чести и достоинства - Фото
Анатолий Бондаренко (Фото: пресс-служба Черкасского горсовета)

Киевский апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции отказать мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести и достоинства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Апелляционный суд рассмотрел жалобу стороны Бондаренко на решение Печерского райсуда Киева, который отказал ему в удовлетворении иска к Зеленскому. Ранее президент назвал мэра "бандитом", тот подал на него в суд.

Печерский суд решил, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения. Также нет оснований квалифицировать их как сказанные в грубой, унизительной или непристойной форме, поскольку они выражают личное и субъективное отношение президента, сообщили в суде.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский суд Анатолий Бондаренко

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