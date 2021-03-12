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Британский вариант коронавируса выглядит более смертоносным – исследование

12.03.2021, 11:40
Британский вариант коронавируса выглядит более смертоносным – исследование - Фото
Коронавирус (иллюстративное фото - NIAID)

Более заразный британский вариант коронавируса B.1.1.7 выглядит значительно смертоноснее других вариантов патогена. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале.

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Исследователи отобрали 54 906 пар участников, половина из которых была заражена британским вариантом коронавирусам, другая половина – иными вариантами вируса. Участники были сопоставлены по возрасту, полу, этнической и социальной принадлежности.

В результате исследования заражение британским вариантом привело к 227 смертельным случаям в выборке из 54 906 пациентов с COVID-19 по сравнению с 141 летальным исходом среди того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами вируса. Коэффициент риска летального исхода для B.1.1.7 составил 1,64 в сравнении с другими вариантами вируса.

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"Вызывающий беспокойство (британский, – ред.) вариант помимо того, что более распространен, кажется более смертоносным. Мы ожидаем, что это связано с изменениями его фенотипических свойств из-за множественных генетических мутаций. Мы не видим причин, по которым это открытие было бы специфическим лишь для Великобритании", – пишут в выводах исследователи.

При этом вирусолог Уорикского университета Лоуренс Янг сказал Reuters, что точные механизмы, лежащие в основе более высокой смертности варианта B.1.1.7, все еще не ясны, но "могут быть связаны с более высоким уровнем репликации вируса и более активным распространением".

Янг считает, что британский вариант, вероятно, спровоцировал недавний всплеск заболеваемости в Европе.

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Марк Сировой
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