Ляшко объяснил высокую смертность среди подключенных к ИВЛ

Высокая летальность среди пациентов с коронавирусом на ИВЛ – не особенность Украины, а особенность коронавирусной болезни. В разных странах мира показатель летальности среди пациентов на ИВЛ составляет от 50 до 90%. Об этом во время брифинга в Укринформе сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он пояснил, что аппарат ИВЛ подключают тогда, когда ресурсы неинвазивной терапии исчерпаны.

"То есть сначала человека при низком насыщенные кислородом подключают к кислородной терапии, после этого используют такие аппараты, как CPAP, но когда организм человека истощается полностью, то человека подключают к аппарату ИВЛ – это когда полностью искусственная замена дыхательной функции. Поэтому такие высокие цифры летальности, и это не является особенностью Украины, это является особенностью болезни", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в Украине более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+, если включить в эту группу пациентов в возрасте 60+, то летальных случаев среди этой категории будет 80%.

По словам Ляшко, сейчас чаще всего COVID-19 заражаются люди в возрасте 50-59 лет – 21% от всех заболевших, на втором месте возрастная группа 40-49 лет. Замминистра отметил, что наиболее критично инфицирование людей старше 60 лет.

В исследовании Национальной академии наук говорится, что в Украине с начала пандемии из 8 446 пациентов с COVID-19, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли 7 479 человек.







Вадим Ребрина

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