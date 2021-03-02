UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умерли почти 89% подключенных к ИВЛ украинцев с COVID-19 — исследование НАН

02.03.2021, 23:40
Умерли почти 89% подключенных к ИВЛ украинцев с COVID-19 — исследование НАН - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

С начала пандемии из 8 446 пациентов с COVID-19, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли 7 479 человек. Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таким образом летальность у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ, составляет почти 89%.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% – из почти 154 000 госпитализированных скончались более 26 000 человек.

Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии – почти 77%.

Ученые исследовали данные с начала пандемии до 1 марта включительно.

  • Согласно этому же исследованию, с 23 февраля по 1 марта в Украине ускорился рост числа новых зарегистрированных случаев COVID-19. Также с середины февраля в стране увеличивается количество летальных случаев из-за коронавируса. 
  • 1 марта в Украине выявили 5336 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4285), выздоровели 5194 пациентов (сутками ранее – 1701). 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус ИВЛ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 