Умерли почти 89% подключенных к ИВЛ украинцев с COVID-19 — исследование НАН
02.03.2021, 23:40
Иллюстративное фото: ЕРА
С начала пандемии из 8 446 пациентов с COVID-19, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли 7 479 человек. Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук Украины.
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Таким образом летальность у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ, составляет почти 89%.
Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% – из почти 154 000 госпитализированных скончались более 26 000 человек.
Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии – почти 77%.
Ученые исследовали данные с начала пандемии до 1 марта включительно.
- Согласно этому же исследованию, с 23 февраля по 1 марта в Украине ускорился рост числа новых зарегистрированных случаев COVID-19. Также с середины февраля в стране увеличивается количество летальных случаев из-за коронавируса.
- 1 марта в Украине выявили 5336 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4285), выздоровели 5194 пациентов (сутками ранее – 1701).
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