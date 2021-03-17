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Больше половины областей Украины оказались в оранжевой зоне карантина – Минздрав

17.03.2021, 11:20
Больше половины областей Украины оказались в оранжевой зоне карантина – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Больше половины областей Украины оказались в оранжевой зоне карантина из-за распространения COVID-19. Данные по зонированию опубликовала пресс-служба Минздрава.

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В красной хоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. В ней действуют самые строгие ограничения.

К оранжевой зоне добавились сразу семь областей, всего в ней находится 16 областей и столица. Помимо Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей, Минздрав поместил в оранжевую зону Волынскую, Запорожскую, Луганскую, Одесскую, Полтавскую, Херсонскую и Черниговскую области.

Оранжевый уровень является предупреждающим. Он свидетельствует, что в регионе усложнена ситуация с коронавирусом, и это может привести к усилению карантина.

В желтой зоне остались только Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области. В ней ограничения существенно меньше, чем в красной.

Денис Юдин
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карантин коронавирус COVID-19 красная зона оранжевая зона
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