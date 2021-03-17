В Украине впервые провели полную вакцинацию от COVID-19: человек получил две дозы прививки

В Украине впервые полностью вакцинировали человека от коронавируса, привив его двумя дозами препарата Covishield (торговое индийское название вакцины Oxford-AstraZeneca). Об этом сообщается на портале Минздрава о вакцинации.

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В МОЗ не уточняют, кто именно первым в Украине получил обе дозы. Пока в стране есть один привитый двумя дозами на 71 922 привитых одной.

За сутки вакцинировали 9840 человек (днем ранее – 8928), больше всего – в Киеве (840 прививок), отмечает проект МОЗ Коронавирус_инфо. С начала кампании иммунизации больше всего привитых – в Донецкой области (6284), меньше всего – в Житомирской 1441.

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Динамика вакцинации в Киеве и областях:

Винницкая – 480 прививок за сутки;

Волынськая – 130;

Днепропетровская – 390;

Донецкая – 640;

Житомирская – 170;

Закарпатская – 160;

Запорожская – 250;

Ивано-Франковская – 610;

Киевская – 440;

Кировоградская – 240;

Луганская – 460;

Львовская – 590;

Киев – 840;

Николаевская – 270;

Одесская – 450;

Полтавская – 470;

Ровенская – 260;

Сумская – 340;

Тернопольская – 600;

Харьковская – 370;

Херсонская – 700;

Хмельницкая – 280;

Черновицкая – 190;

Черниговская – 340;

Черкасская – 170.

В Украине с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford и производится в Индии.

16 марта в Украине изменили схему вакцинации препаратом Covishield. Интервал между первой и второй дозами прививок увеличили до трех месяцев вместо первоначальных 28 дней. Это сделано, чтобы достичь максимального уровня иммунной защиты.

16 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что побочные эффекты были у 0,5% привитых.

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Марк Сировой

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