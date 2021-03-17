В Украине впервые провели полную вакцинацию от COVID-19: человек получил две дозы прививки
В Украине впервые полностью вакцинировали человека от коронавируса, привив его двумя дозами препарата Covishield (торговое индийское название вакцины Oxford-AstraZeneca). Об этом сообщается на портале Минздрава о вакцинации.
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В МОЗ не уточняют, кто именно первым в Украине получил обе дозы. Пока в стране есть один привитый двумя дозами на 71 922 привитых одной.
За сутки вакцинировали 9840 человек (днем ранее – 8928), больше всего – в Киеве (840 прививок), отмечает проект МОЗ Коронавирус_инфо. С начала кампании иммунизации больше всего привитых – в Донецкой области (6284), меньше всего – в Житомирской 1441.
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Динамика вакцинации в Киеве и областях:
Винницкая – 480 прививок за сутки;
Волынськая – 130;
Днепропетровская – 390;
Донецкая – 640;
Житомирская – 170;
Закарпатская – 160;
Запорожская – 250;
Ивано-Франковская – 610;
Киевская – 440;
Кировоградская – 240;
Луганская – 460;
Львовская – 590;
Киев – 840;
Николаевская – 270;
Одесская – 450;
Полтавская – 470;
Ровенская – 260;
Сумская – 340;
Тернопольская – 600;
Харьковская – 370;
Херсонская – 700;
Хмельницкая – 280;
Черновицкая – 190;
Черниговская – 340;
Черкасская – 170.
- В Украине с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford и производится в Индии.
- 16 марта в Украине изменили схему вакцинации препаратом Covishield. Интервал между первой и второй дозами прививок увеличили до трех месяцев вместо первоначальных 28 дней. Это сделано, чтобы достичь максимального уровня иммунной защиты.
- 16 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что побочные эффекты были у 0,5% привитых.
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