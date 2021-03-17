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Шмыгаль мэрам: У вас есть полномочия, видите рост заболеваемости – усиливайте карантин

17.03.2021, 13:28
Шмыгаль мэрам: У вас есть полномочия, видите рост заболеваемости – усиливайте карантин - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот видео Кабмина)

Местная власть имеет полномочия усиливать карантин и должна это делать, если видит рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"У нас действует адаптивный карантин. Это значит, что местная власть имеет право усиливать карантинные ограничения. Я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите рост (числа, - ред.) больных, госпитализаций – вводите дополнительные ограничения," – сказал он.

Шмыгаль признал, что решение об усилении карантина иногда может быть непопулярно, но подчеркнул: своевременное введение ограничений может спасти жизни.

"Для вас предоставлены все полномочия. И законом, и решениями правительства. Сегодня все руководители громад имеют возможность своими решениями вводить усиление карантина. Поэтому, коллеги, время брать на себя ответственность", – завершил обращение к местным властям он.

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Марк Сировой
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