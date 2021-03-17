Шмыгаль мэрам: У вас есть полномочия, видите рост заболеваемости – усиливайте карантин
Местная власть имеет полномочия усиливать карантин и должна это делать, если видит рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"У нас действует адаптивный карантин. Это значит, что местная власть имеет право усиливать карантинные ограничения. Я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите рост (числа, - ред.) больных, госпитализаций – вводите дополнительные ограничения," – сказал он.
Шмыгаль признал, что решение об усилении карантина иногда может быть непопулярно, но подчеркнул: своевременное введение ограничений может спасти жизни.
"Для вас предоставлены все полномочия. И законом, и решениями правительства. Сегодня все руководители громад имеют возможность своими решениями вводить усиление карантина. Поэтому, коллеги, время брать на себя ответственность", – завершил обращение к местным властям он.
- Вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом усилить карантин в столице. Он настаивает, что не имеет полномочий самостоятельно усилить ограничения в городе. По мнению Кличко, максимум через неделю Киев может оказаться в красной зоне карантина, если сейчас не усилить ограничения.
- Сегодня власти Львова решили усилить карантин в городе с 19 марта.
- Глава Минздрава Максим Степанов говорит, что во всей Украине введут локдаун, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина.
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