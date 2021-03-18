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Сколько людей в Украине повторно заболели коронавирусом: данные от Минздрава

18.03.2021, 12:12
Сколько людей в Украине повторно заболели коронавирусом: данные от Минздрава - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За все время эпидемии коронавируса в Украине официально зарегистрировано почти 1400 случаев повторного заражения SARS-CoV-2. Об этом на брифинге рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина.

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По словам чиновника, в стране собираются данные о тех, кто переболел ковидом: эти люди определены в электронной системе эпидемиологического учета как "выздоровевшие".

"Потом, через определенный период (от двух до восьми месяцев), части из них был снова поставлен диагноз COVID-19", – сказал он.

Родина уточнил, что на 16 марта 2021 года таких пациентов было зафиксировано 1360.

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"Это по данным областных лабораторных центров. <...> Конечно, у нас нет доказательств, что причиной повторного инфицирования стал один и тот же штамм, потому что мы пока не проводили расшифровку (геномов коронавируса у заболевших повторно)", – сказал он.

За все время эпидемии в Украине официально выздоровели около 1,2 млн пациентов с коронавирусом. Неофициально же случаев значительно больше, в том числе потому, что часть переносит инфекцию бессимптомно, часть не тестируется (и, таким образом, не оставляет "следов" в статистике).

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Евгений Пилипенко
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