Коронавирус. Украина получит вакцину Pfizer в апреле – ЦОЗ Минздрава

Украина в апреле получит вакцину против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer-BioNTech. Об этом в эфире телеканала Дом сообщил Александр Заика – глава отдела иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава.

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"В апреле уже будут первые поставки (вакцины от Pfizer, - ред). Во втором квартале этого года тоже будут очередные поставки", – сказал он.

Заика отметил, что это не значит, что все гарантированное количество доз вакцины поставят одномоментно.

"Они (вакцины, – ред.) могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", – отметил он.

Также сегодня президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, что в конце марта ожидается поставка вакцины от китайского производителя Sinovac.

Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net .

. В начале года в Минздраве заявляли, что Украина получит 117 000 доз вакцины от Pfizer в феврале. Однако на 18 марта поставки так и не было. 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Pfizer для экстренного использования.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca/Oxford). На утро 18 марта сделали более 81 000 прививок, один человек полностью закончил вакцинацию, получив обе дозы.

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Марк Сировой

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