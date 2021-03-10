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В областях красной зоны приостановлено движение пассажирских поездов: список рейсов

10.03.2021, 17:40
В областях красной зоны приостановлено движение пассажирских поездов: список рейсов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В четырех областях, которые попали в красную зону по ситуации с COVID-19, Укрзалізниця приостанавливает курсирование ряда пригородных и региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

- № 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;

- № 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;

- № 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,

- № 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;

- № 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;

- № 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;

- № 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;

- № 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;

- № 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя.

Также временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов – Черновцы – Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:

- № 887/888-№890 / 889 Коростень – Винница – Коростень;

- № 877/878 Коростень – Житомир.

Также с 7 марта запрещена посадка/высадка пассажиров в пределах Житомирской области на региональные поезда:

- № 867 Киев – Жмеринка по станциям Попельня, Бровки, Чернорудка;

- № 868 Жмеринка – Киев по станциям Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

- № 885 Киев – Ровно по станциям Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

- № 870 Шепетовка – Киев по станциям Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов – Ужгород – Львов.

Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Ранее было назначено 10 спецрейсов из/в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области для безопасного вывоза пассажиров, которым критически необходимо выехать из карантинной зоны.

Вадим Ребрина
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укрзалізниця транспорт   COVID-19
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