Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах красной зоны карантина

Кабинет министров принял решение запретить пассажирские перевозки на территории регионов, отнесенных к красному уровню эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Соответствующие изменения в свое постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

На территории регионов из красной зоны дополнительно к уже существующим ограничениям будут запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном.

Также запрещаются перевозки легковыми автомобилями, если количество пассажиров, включая водителя, больше пяти человек. Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что это направлено на ограничение работы маршрутных такси.

Вместе с тем, разрешаются перевозки служебными авто. Количество пассажиров в таком транспорте не должно быть больше количества мест для сидения, и все они должны быть в масках. При этом о маршруте движения необходимо сообщать полиции не менее чем за два дня.

Также разрешаются перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем и пригородном сообщении. Решение по таким перевозкам будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, Минздравом или облгосадминистрациями.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения вступят в силу через семь дней.

Вчера, 23 февраля, Минздрав опубликовал обновленный список карантинных зон в рамках введения адаптивного карантина с 24 февраля. В красную зону, по данным МОЗ, попадали Ивано-Франковская и Черновицкая области. Однако Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела красный уровень эпидемической опасности только в Ивано-Франковской области. Он начнет действовать с 00:00 часов 26 февраля.

Вадим Ребрина

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