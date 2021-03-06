Из красных зон Буковины и Прикапатья спецпоездами вывезут 3000 человек – УЗ

8 и 9 марта из оказавшихся в красной зоне Черновицкой и Ивано-Франковской области пятью специальными рейсами на поездах вывезут 3000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Как отмечается, уехать помогут людям, у которых критически важно покинуть карантинные зоны.

По информации УЗ, организация спецрейсов согласована с Минздравом и Мининфраструктуры. Поезда отправятся из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты и доставят пассажиров в Киев, Одессу и Полтаву.

Расписание рейсов, на которые будет открыта продажа билетов:

043/044 Ивано-Франковск-Киев отправление 8 марта в 21:55 – прибытие 9 марта в 8:48.

007/008 Черновцы-Киев отправление 8 марта в 21:08 – прибытие 9 марта в 9:07.

149/150 Ворохта-Полтава отправление 8 марта в 13:51 – прибытие 9 марта в 10:38.

135/136 Черновцы-Одесса отправление 9 марта в 15:35 – прибытие 10 марта в 10:01.

117/118 Черновцы-Киев отправление 9 марта в 19:46 – и прибытие 10 марта в 08:08.

4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей будут в красной зоне.

6 марта Минздрав обновил список карантинных зон. В красной зоне с наиболее жесткими ограничениями находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Наталия Медведева

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