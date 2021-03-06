UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из красных зон Буковины и Прикапатья спецпоездами вывезут 3000 человек – УЗ

06.03.2021, 21:41
Из красных зон Буковины и Прикапатья спецпоездами вывезут 3000 человек – УЗ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

8 и 9 марта из оказавшихся в красной зоне Черновицкой и Ивано-Франковской области пятью специальными рейсами на поездах вывезут 3000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Как отмечается, уехать помогут людям, у которых критически важно покинуть карантинные зоны.

По информации УЗ, организация спецрейсов согласована с Минздравом и Мининфраструктуры. Поезда отправятся из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты и доставят пассажиров в Киев, Одессу и Полтаву.

Расписание рейсов, на которые будет открыта продажа билетов:
043/044 Ивано-Франковск-Киев отправление 8 марта в 21:55 – прибытие 9 марта в 8:48.

007/008 Черновцы-Киев отправление 8 марта в 21:08 – прибытие 9 марта в 9:07.

149/150 Ворохта-Полтава отправление 8 марта в 13:51 – прибытие 9 марта в 10:38.

135/136 Черновцы-Одесса отправление 9 марта в 15:35 – прибытие 10 марта в 10:01.

117/118 Черновцы-Киев отправление 9 марта в 19:46 – и прибытие 10 марта в 08:08.

  • 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей будут в красной зоне.
  • 6 марта Минздрав обновил список карантинных зон. В красной зоне с наиболее жесткими ограничениями находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
укрзализныця черновицкая область коронавирус Ивано-Франковская область карантин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 