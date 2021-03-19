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COVID. Число заболевших за сутки растет, в трех областях и Киеве больше 1000 новых случаев

19.03.2021, 08:20
COVID. Число заболевших за сутки растет, в трех областях и Киеве больше 1000 новых случаев - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 18 марта, в Украине выявили 15 850 заболевших коронавирусом (днем ранее – 15 053). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

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Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

За сутки в Украине умерли 262 больных COVID-19 (днем ранее – 267), выздоровели – 4592 (6514), были госпитализированы – 4444 (4376).

Сделано 115 274 тестов на коронавирус (118 780). Методом ПЦР – 53 379 (53 039), ИФА – 21 241 (21 782), экспресс-тестов на антиген – 40 654 (43 959).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 519 926 заболевших, 29 515 умерших и 1 248 782 выздоровевших.

Количество заболевших в Киеве и областях:

Киев – 1210 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1092);
Винницкая – 948 (751);
Волынская – 348 (330);
Днепропетровская – 716 (655);
Донецкая – 671 (651);
Житомирская – 913 (1398);
Закарпатская – 546 (614);
Запорожская – 408 (428);
Ивано-Франковская – 506 (559);
Киевская – 1134 (727);
Кировоградская – 158 (149);
Луганская – 147 (74);
Львовская – 1140 (1092);
Николаевская – 419 (424);
Одесская – 935 (997);
Полтавская – 543 (394);
Ровенская – 443 (390);
Сумская – 489 (570);
Тернопольская – 628 (692);
Харьковская – 1085 (732);
Херсонская – 141 (96);
Хмельницкая – 855 (800);
Черкасская – 536 (367);
Черновицкая – 584 (596);
Черниговская – 347 (475).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Читайте также: Зачем вакцина переболевшим коронавирусом, особенно пожилым. Ответ опубликовал журнал The Lancet

Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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