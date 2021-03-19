COVID. Число заболевших за сутки растет, в трех областях и Киеве больше 1000 новых случаев

Вчера, 18 марта, в Украине выявили 15 850 заболевших коронавирусом (днем ранее – 15 053). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

За сутки в Украине умерли 262 больных COVID-19 (днем ранее – 267), выздоровели – 4592 (6514), были госпитализированы – 4444 (4376).

Сделано 115 274 тестов на коронавирус (118 780). Методом ПЦР – 53 379 (53 039), ИФА – 21 241 (21 782), экспресс-тестов на антиген – 40 654 (43 959).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 519 926 заболевших, 29 515 умерших и 1 248 782 выздоровевших.

Количество заболевших в Киеве и областях:

Киев – 1210 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1092);

Винницкая – 948 (751);

Волынская – 348 (330);

Днепропетровская – 716 (655);

Донецкая – 671 (651);

Житомирская – 913 (1398);

Закарпатская – 546 (614);

Запорожская – 408 (428);

Ивано-Франковская – 506 (559);

Киевская – 1134 (727);

Кировоградская – 158 (149);

Луганская – 147 (74);

Львовская – 1140 (1092);

Николаевская – 419 (424);

Одесская – 935 (997);

Полтавская – 543 (394);

Ровенская – 443 (390);

Сумская – 489 (570);

Тернопольская – 628 (692);

Харьковская – 1085 (732);

Херсонская – 141 (96);

Хмельницкая – 855 (800);

Черкасская – 536 (367);

Черновицкая – 584 (596);

Черниговская – 347 (475).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

18 марта Минздрав уменьшил оранжевую зону на пять областей – там улучшилась ситуация с COVID-19.

19 марта во Львове ужесточают карантин.

С 20 марта в Киеве будет введен локдаун, он продлится до 9 апреля включительно.

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Дарья Мостовая

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