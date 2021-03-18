Коронавирус. Минздрав уменьшил оранжевую зону карантина на пять областей: таблица

В пяти областях Украины ситуация с COVID-19 улучшилась, они покинули оранжевую зону карантина. Новые данные об эпидемиологическом зонировании опубликовала пресс-служба Минздрава.

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В красной зоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. В ней действуют самые строгие ограничения.

Покинули оранжевую зону и перешли в желтую Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская области. В оранжевой зоне остались Киев и 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.

Оранжевый уровень является предупреждающим. Он свидетельствует, что в регионе сложная ситуация с коронавирусом, и это может привести к усилению карантина.

Остальные области находятся в желтой зоне карантина. В ней ограничения существенно мягче, чем в красной.

Денис Юдин

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