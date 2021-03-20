Кабмин вводит в Киеве и Одесской области красную зону карантина: список ограничений

В Киеве и Одесской области с 23 марта вводятся ограничения красной зоны карантина из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Решение было принято сегодня, 20 марта, на внеочередном заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

С 00:00 23 марта 2021 года в Киеве и Одесской области будут действовать ограничения для красной зоны карантина. В ней запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения. Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

В красной карантинной зоне разрешается:

– предоставление финансовых услуг, деятельность финучреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медпрактики, ветеринарной практики;

– деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания);

– деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

– выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

– деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Денис Юдин

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