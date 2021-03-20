Минздрав обновил зоны эпидопасности, к красной добавилась Одесская область: таблица

Минздрав обновил зоны эпидопасности по уровню распространения коронавируса. В красной зоне оказались Киев и пять областей, сообщает пресс-служба МОЗ.

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К Киеву, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областям в красной зоне эпидемиологической опасности добавилась Одесская область. В случае решения Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны вводятся более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне сегодня находятся 11 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

19 марта во Львове ужесточили карантин.

Сегодня, 20 марта, в Киеве введен локдаун, он продлится до 9 апреля включительно.

За прошедшие сутки в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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