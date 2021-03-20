Коронавирус. Суточная заболеваемость в Украине выше 15 000, более 4000 госпитализированы

Вчера, 19 марта, в Украине выявили 15 292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 850), выздоровели 5190 пациентов (сутками ранее – 4592). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 797 детей и 367 медиков. Госпитализированы 4369 пациентов (сутками ранее – 4444).

Скончались 260 заболевших (сутками ранее – 262).

Официально за 19 марта сделаны 114 719 тестов на коронавирус (115 274 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 50 800, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 398, экспресс-тестов на антиген – 40 521.

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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 535 218 заболевших COVID-19. 1 253 972 из них выздоровели, 29 775 – умерли. Проведено более 7,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Львовская – 1180 новых заболевших;

Днепропетровская – 1104;

Житомирская – 1082;

Киев – 1070;

Одесская – 1037;

Киевская – 1036;

Хмельницкая – 871;

Винницкая – 823;

Харьковская – 754;

Тернопольская – 598;

Донецкая – 583;

Черкасская – 582;

Сумская – 564;

Черновицкая – 539;

Запорожская – 485;

Ровенская – 432;

Ивано-Франковская – 410;

Николаевская – 408;

Полтавская – 400;

Черниговская – 386;

Закарпатская – 366;

Волынская – 240;

Кировоградская – 137;

Луганская – 115;

Херсонская – 90.

19 марта во Львове ужесточили карантин.

Сегодня, 20 марта, в Киеве введен локдаун, он продлится до 9 апреля включительно.

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Денис Юдин

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