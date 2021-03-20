Коронавирус. Суточная заболеваемость в Украине выше 15 000, более 4000 госпитализированы
Вчера, 19 марта, в Украине выявили 15 292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 850), выздоровели 5190 пациентов (сутками ранее – 4592). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 797 детей и 367 медиков. Госпитализированы 4369 пациентов (сутками ранее – 4444).
Скончались 260 заболевших (сутками ранее – 262).
Официально за 19 марта сделаны 114 719 тестов на коронавирус (115 274 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 50 800, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 398, экспресс-тестов на антиген – 40 521.
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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 535 218 заболевших COVID-19. 1 253 972 из них выздоровели, 29 775 – умерли. Проведено более 7,6 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Львовская – 1180 новых заболевших;
Днепропетровская – 1104;
Житомирская – 1082;
Киев – 1070;
Одесская – 1037;
Киевская – 1036;
Хмельницкая – 871;
Винницкая – 823;
Харьковская – 754;
Тернопольская – 598;
Донецкая – 583;
Черкасская – 582;
Сумская – 564;
Черновицкая – 539;
Запорожская – 485;
Ровенская – 432;
Ивано-Франковская – 410;
Николаевская – 408;
Полтавская – 400;
Черниговская – 386;
Закарпатская – 366;
Волынская – 240;
Кировоградская – 137;
Луганская – 115;
Херсонская – 90.
- 19 марта во Львове ужесточили карантин.
- Сегодня, 20 марта, в Киеве введен локдаун, он продлится до 9 апреля включительно.
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