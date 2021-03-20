UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Суточная заболеваемость в Украине выше 15 000, более 4000 госпитализированы

20.03.2021, 08:23
Коронавирус. Суточная заболеваемость в Украине выше 15 000, более 4000 госпитализированы - Фото
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА

Вчера, 19 марта, в Украине выявили 15 292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 850), выздоровели 5190 пациентов (сутками ранее – 4592). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших 797 детей и 367 медиков. Госпитализированы 4369 пациентов (сутками ранее – 4444).

Скончались 260 заболевших (сутками ранее – 262).

Официально за 19 марта сделаны 114 719 тестов на коронавирус (115 274 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 50 800, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 398, экспресс-тестов на антиген – 40 521.

Читайте также: США показали данные о смертях за три месяца национальной вакцинации от коронавируса

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 535 218 заболевших COVID-19. 1 253 972 из них выздоровели, 29 775 – умерли. Проведено более 7,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Львовская – 1180 новых заболевших;

Днепропетровская – 1104;

Житомирская – 1082;

Киев – 1070;

Одесская – 1037;

Киевская – 1036;

Хмельницкая – 871;

Винницкая – 823;

Харьковская – 754;

Тернопольская – 598;

Донецкая – 583;

Черкасская – 582;

Сумская – 564;

Черновицкая – 539;

Запорожская – 485;

Ровенская – 432;

Ивано-Франковская – 410;

Николаевская – 408;

Полтавская – 400;

Черниговская – 386;

Закарпатская – 366;

Волынская – 240;

Кировоградская – 137;

Луганская – 115;

Херсонская – 90.

Читайте также: Зачем вакцина переболевшим коронавирусом, особенно пожилым. Ответ опубликовал журнал The Lancet

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 