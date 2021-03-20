Глава Еврокомиссии угрожает AstraZeneca запретом экспорта из-за срыва поставок вакцины
20.03.2021, 15:50
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)
Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke, сообщает DW.
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По словам фон дер Ляйен, AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции.
"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", – заявила фон дер Ляйен.
- 12 марта правительства почти десятка стран ЕС начали приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca.
- В ВОЗ заявили, что нет причин не использовать "оксфордскую" вакцину.
- 18 марта в Медицинском агентстве Евросоюза (ЕМА) заявили, что вакцина AstraZeneca - безопасная и эффективная, ее связи со случаями тромбозов не обнаружено.
- Европейские страны, в том числе и Германия, возобновят использование вакцины AstraZeneca.
- Вчера, 19 марта, глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.
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