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Глава Еврокомиссии угрожает AstraZeneca запретом экспорта из-за срыва поставок вакцины

20.03.2021, 15:50
Глава Еврокомиссии угрожает AstraZeneca запретом экспорта из-за срыва поставок вакцины - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke, сообщает DW.

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По словам фон дер Ляйен, AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", – заявила фон дер Ляйен.

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Денис Юдин
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