Европе не хватает вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса – глава МОЗ Германии

У Европы сейчас недостаточно вакцин против коронавируса, чтобы остановить третью волну эпидемии COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Спан, передает DW.

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"В Европе пока недостаточно доз вакцин, чтобы остановить третью волну (эпидемии, – ред.) вакцинацией. Даже если поставки по заказам ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель", – сказал он.

Спан добавил, что рост числа случаев заболевания может означать, что возглавляемое им ведомство не сможет ослабить ограничения в ближайшие недели. "Напротив, нам, возможно, даже придется сделать шаги назад", – сказал он.

В издании отмечают, что в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель должна встретить с властями 16 федеральных земель ФРГ, чтобы обсудить новые правила карантина.

По данным World and Data, в Германии за сутки выявили более 17 000 заболевших коронавирусом, с начала эпидемии – более 2,6 млн. В Германии по крайней мере одну дозу вакцины получили 6,7 млн человек, передает Statista.

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Марк Сировой

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