Европе не хватает вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса – глава МОЗ Германии
У Европы сейчас недостаточно вакцин против коронавируса, чтобы остановить третью волну эпидемии COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Спан, передает DW.
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"В Европе пока недостаточно доз вакцин, чтобы остановить третью волну (эпидемии, – ред.) вакцинацией. Даже если поставки по заказам ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель", – сказал он.
Спан добавил, что рост числа случаев заболевания может означать, что возглавляемое им ведомство не сможет ослабить ограничения в ближайшие недели. "Напротив, нам, возможно, даже придется сделать шаги назад", – сказал он.
В издании отмечают, что в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель должна встретить с властями 16 федеральных земель ФРГ, чтобы обсудить новые правила карантина.
По данным World and Data, в Германии за сутки выявили более 17 000 заболевших коронавирусом, с начала эпидемии – более 2,6 млн. В Германии по крайней мере одну дозу вакцины получили 6,7 млн человек, передает Statista.
- 12 марта правительства почти десятка стран ЕС начали приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca.
- В ВОЗ заявили, что нет причин не использовать "оксфордскую" вакцину.
- 18 марта в Медицинском агентстве Евросоюза (ЕМА) заявили, что вакцина AstraZeneca - безопасная и эффективная, ее связи со случаями тромбозов не обнаружено.
- Европейские страны, в том числе и Германия, возобновят использование вакцины AstraZeneca.
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