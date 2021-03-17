"Ситуация действительно плохая". В Польше вводят общенациональный локдаун

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о введении с 20 марта общенационального локдауна в стране. Об этом сообщает Polsat.

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Отели, кинотеатры, театры, бассейны и спортивные объекты по всей стране будут закрыты с субботы, также будут введены ограничения по части работы торговых центров.

Помимо этого, Недзельский объявил, что ученики 1-3 классов будут переведены на дистанционное обучение.

Он отметил, что если число заражений COVID-19 в стране продолжит расти, это может означать "дальнейшие, даже более серьезные ограничения".

"Мы все впечатлены преодолением еще одного психологического барьера, когда речь идет о количестве новых ежедневных случаев коронавируса. Все мы знаем, что это число перевалило за 25 000 и, что самое главное, динамика заболеваемости в последние дни ускоряется", – сказал Недзельский.

Планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "ситуация с COVID-19 действительно плохая", и сегодня принципиально важно ее контролировать.

"Известно, что наша важнейшая задача – не допустить глубоко кризисной ситуации. Глубоко кризисной ситуацией я считаю ту, при которой система здравоохранения рухнет – в больницах нет мест, некуда принять больных, нет аппаратов искусственного дыхания", – сказал он, передает tvn24.pl.

11 марта Власти Польши обвинили высланного из страны консула РФ в Познани Игоря Ощепкова в несоблюдении карантинных правил, что создавало угрозу заражения людей коронавирусом.

Станислав Стороженко

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