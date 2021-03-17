UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ситуация действительно плохая". В Польше вводят общенациональный локдаун

17.03.2021, 16:45
Краков, Польша (Фото: Lukasz Gagulski/ЕРА)

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о введении с 20 марта общенационального локдауна в стране. Об этом сообщает  Polsat

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отели, кинотеатры, театры, бассейны и спортивные объекты по всей стране будут закрыты с субботы, также будут введены ограничения по части работы торговых центров. 

Помимо этого, Недзельский объявил, что ученики 1-3 классов будут переведены на дистанционное обучение. 

Он отметил, что если число заражений COVID-19 в стране продолжит расти, это может означать "дальнейшие, даже более серьезные ограничения".

"Мы все впечатлены преодолением еще одного психологического барьера, когда речь идет о количестве новых ежедневных случаев коронавируса. Все мы знаем, что это число перевалило за 25 000 и, что самое главное, динамика заболеваемости в последние дни ускоряется", – сказал Недзельский.

Планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "ситуация с COVID-19 действительно плохая", и сегодня принципиально важно ее контролировать.

"Известно, что наша важнейшая задача – не допустить глубоко кризисной ситуации. Глубоко кризисной ситуацией я считаю ту, при которой система здравоохранения рухнет – в больницах нет мест, некуда принять больных, нет аппаратов искусственного дыхания", – сказал он, передает tvn24.pl.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша карантин эпидемия COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 