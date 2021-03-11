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Коронавирус. Польша обвинила высланного консула РФ в создании угрозы заражения людей

11.03.2021, 08:57
Коронавирус. Польша обвинила высланного консула РФ в создании угрозы заражения людей - Фото
Флаг России (Иллютсративное фото - ЕРА)

Польша обвинила высланного из страны консула РФ в Познани Игоря Ощепкова в несоблюдении карантинных правил, что создавало угрозу заражения людей коронавирусом. Об этом сообщил PAP пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних", – сказал он.

Жарын заявил, что действия консула создали дополнительную эпидемическую угрозу в Польше, после чего он был объявлен персоной нон-грата и покинул страну в соответствии с процедурой. Пресс-секретарь назвал поведение Ощепкова безответственным и опасным.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек болезни. Действия дипломата представляли угрозу для здоровья людей, которые могли с ним контактировать", – добавил Жарын.

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Марк Сировой
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Познань Россия польша консул станислав жарын коронавирус игорь ощепков дипломат
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