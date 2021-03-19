Степанов надеется: вердикт медиков ЕС "развеет страшилки украинских зрадофилов" о вакцине
Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что вчерашнее долгожданное решение европейского медрегулятора (ЕМА) о безопасности прививки Oxford-AstraZeneca "развеет все страхи, которые навязывались украинскими зрадофилами о вакцинации". Об этом он написал у себя в Facebook.
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Экспертная панель в ЕС не нашла связи между препаратом и примерно 40 случаями опасных тромбозов после прививки на ~20 млн уколов, но не исключила ее наличия.
При этом в ЕМА заявили: вакцина "не увеличивает риск возникновения тромбов, она безопасна и эффективна для защиты от связанных с ковидом рисков".
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"Зрада отменяется! Помните: прививки = ЖИЗНЬ", – пишет глава Минздрава.
- 25 января 2021 года в Германии опровергли сообщения о "низкой эффективности" вакцины AstraZeneca у пожилых. Там она одобрена в том числе для людей старше 65 лет.
- В середине марта в Украине поменяли схему вакцинации CoviShield, чтобы охватить и уберечь от госпитализации/смертей максимальное количество людей.
- Смотрите также видео с редактором LIGA.net, который вакцинировался "индийским" препаратом CoviShield.
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