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Степанов надеется: вердикт медиков ЕС "развеет страшилки украинских зрадофилов" о вакцине

19.03.2021, 07:58
Степанов надеется: вердикт медиков ЕС
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовской ОГА/Facebook)

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что вчерашнее долгожданное решение европейского медрегулятора (ЕМА) о безопасности прививки Oxford-AstraZeneca "развеет все страхи, которые навязывались украинскими зрадофилами о вакцинации". Об этом он написал у себя в Facebook.

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Экспертная панель в ЕС не нашла связи между препаратом и примерно 40 случаями опасных тромбозов после прививки на ~20 млн уколов, но не исключила ее наличия.

При этом в ЕМА заявили: вакцина "не увеличивает риск возникновения тромбов, она безопасна и эффективна для защиты от связанных с ковидом рисков".

Читайте также: Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно – Минздрав

"Зрада отменяется! Помните: прививки = ЖИЗНЬ", – пишет глава Минздрава.

СПРАВКА. Глава регулятора ФРГ ранее заявил, что если с момента прививки Oxford-AstraZeneca (CoviShield) прошли 16 дней, "бояться нечего". Если же этот срок не истек, в случае постоянных сильных головных болей, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже, помутнения зрения, болей в груди/животе, сильного отека, "холода" в руке или ноге в первые дни после вакцинации, нужно немедленно обратиться к медикам.

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Евгений Пилипенко
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