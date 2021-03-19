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Куба ждет результаты испытаний необычной вакцины от COVID-19. Из чего она и как работает

19.03.2021, 19:48
Куба ждет результаты испытаний необычной вакцины от COVID-19. Из чего она и как работает - Фото
Вакцина Soberanta 02 (фото — пресс-служба Института им. Финлая)

На Кубе проходит финальная фаза клинических испытаний Soberana 02 – "первой в мире конъюгированной вакцины-кандидата против коронавируса SARS-CoV-2", как об этом пишет местная пресса. Разработчик препарата – Институт им. Финлая в Гаване.

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4 марта началась вакцинация 44 010 добровольцев от 18 до 90 лет. Фаза III проводится в Гаване – основном очаге COVID-19 на Кубе. Регулятор рассчитывает получить первые результаты к середине апреля, более точные – в мае. Еще одну ветку фазы III проводят в союзном Кубе Иране: местному Институту Пастера отправили 100 000 доз.

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Коронавирус проникает в клетки за счет "якорения" шипами за рецепторы на ее поверхности. Участок шипа, который "хватается" за рецептор, называется RBD. Если сделать вакцину только из RBD, она может вызвать недостаточно сильный иммунный ответ.

Кубинцы решили "сшивать" крупную белковую молекулу столбнячного анатоксина, сильного раздражителя, с несколькими синтетическими RBD коронавируса. Такая конструкция вызвала, по их словам, сильнейший иммунный ответ:

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СПРАВКА. В конъюгированных вакцинах те участки/фрагменты патогена, которые являются раздражителями для иммунитета, для повышения силы иммунного ответа химически связывают с другими "несущими" компонентами, обычно куда более заметными для защитных систем организма. По такой технологии, довольно простой, созданы вакцины против пневмококка, менингококка, гемофильной инфекции Hib и другие.

Разработчики пишут, что их вакцина долго стабильна при 2—8°С и ее легко производить в больших объемах. Схема иммунизации – две дозы с интервалом 14 дней. Ее предзаказали пока преимущественно в странах с дружественными режимами вроде Ирана, Венесуэлы и других. Также есть интерес от Вьетнама, Мексики, Китая, Пакистана, Индии и Африки. 

Фото: José Manuel Correa / Finlay Instituto

На Западе относятся к этим разработкам с известной долей недоверия из-за запаздывания или отсутствия подробных отчетов о создании препарата и его испытаниях: это примерно те же проблемы, что сопровождают иногда продукты, например, Китая или России. Какое будет доверие к вакцине, проверенной только на Кубе и в Иране – вопрос открытый.

Пока что по Soberana 02 есть только краткие отчеты о доклинической стадии и фазе I. По словам Аурелиано Стинги, молекулярного биолога из Университета Женевы, который следит за разработкой вакцин по всему миру, "в какой-то момент придется опубликовать все данные. Если кубинцы "рисуют цифры", мы скоро поймем это, так как данных не будет", – сказал он ВioWorld.

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Евгений Пилипенко
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наука куба исследование вакцинация вакцина прививка испытание CIGB 66 Abdala биотехнология Soberana 02
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