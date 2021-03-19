Куба ждет результаты испытаний необычной вакцины от COVID-19. Из чего она и как работает

На Кубе проходит финальная фаза клинических испытаний Soberana 02 – "первой в мире конъюгированной вакцины-кандидата против коронавируса SARS-CoV-2", как об этом пишет местная пресса. Разработчик препарата – Институт им. Финлая в Гаване.

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4 марта началась вакцинация 44 010 добровольцев от 18 до 90 лет. Фаза III проводится в Гаване – основном очаге COVID-19 на Кубе. Регулятор рассчитывает получить первые результаты к середине апреля, более точные – в мае. Еще одну ветку фазы III проводят в союзном Кубе Иране: местному Институту Пастера отправили 100 000 доз.

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Коронавирус проникает в клетки за счет "якорения" шипами за рецепторы на ее поверхности. Участок шипа, который "хватается" за рецептор, называется RBD. Если сделать вакцину только из RBD, она может вызвать недостаточно сильный иммунный ответ.

Кубинцы решили "сшивать" крупную белковую молекулу столбнячного анатоксина, сильного раздражителя, с несколькими синтетическими RBD коронавируса. Такая конструкция вызвала, по их словам, сильнейший иммунный ответ:

СПРАВКА. В конъюгированных вакцинах те участки/фрагменты патогена, которые являются раздражителями для иммунитета, для повышения силы иммунного ответа химически связывают с другими "несущими" компонентами, обычно куда . В конъюгированных вакцинах те участки/фрагменты патогена, которые являются раздражителями для иммунитета, для повышения силы иммунного ответа химически связывают с другими "несущими" компонентами, обычно куда более заметными для защитных систем организма. По такой технологии, довольно простой, созданы вакцины против пневмококка, менингококка, гемофильной инфекции Hib и другие.

Разработчики пишут, что их вакцина долго стабильна при 2—8°С и ее легко производить в больших объемах. Схема иммунизации – две дозы с интервалом 14 дней. Ее предзаказали пока преимущественно в странах с дружественными режимами вроде Ирана, Венесуэлы и других. Также есть интерес от Вьетнама, Мексики, Китая, Пакистана, Индии и Африки.

На Западе относятся к этим разработкам с известной долей недоверия из-за запаздывания или отсутствия подробных отчетов о создании препарата и его испытаниях: это примерно те же проблемы, что сопровождают иногда продукты, например, Китая или России. Какое будет доверие к вакцине, проверенной только на Кубе и в Иране – вопрос открытый.

Пока что по Soberana 02 есть только краткие отчеты о доклинической стадии и фазе I. По словам Аурелиано Стинги, молекулярного биолога из Университета Женевы, который следит за разработкой вакцин по всему миру, "в какой-то момент придется опубликовать все данные. Если кубинцы "рисуют цифры", мы скоро поймем это, так как данных не будет", – сказал он ВioWorld.

На разных стадиях испытаний у Кубы сейчас пять антиковидных кандидатов в вакцины: Soberana 01 и 02, Abdala, Mambisa и Soberana+ (вакцина-усилитель иммунитета для переболевших).

18 марта на фазу III перешла и Abdala (CIGB 66): ее проверят на 48 000 добровольцах от 19 до 80 лет на востоке страны.

До августа Куба собирается произвести достаточно доз собственных вакцин, чтобы привить все население, а затем продавать их союзникам и другим государствам.

Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.

Смотрите также видео с редактором LIGA.net, который вакцинировался "индийским" препаратом CoviShield.

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Евгений Пилипенко

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