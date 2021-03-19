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Рада освободила от ответственности производителей "экстренных" вакцин от коронавируса

19.03.2021, 14:31
Рада освободила от ответственности производителей
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Верховная Рада освободила от ответственности производителей "экстренных" вакцин от коронавируса. Законопроект №5247 был принят сегодня, 19 марта, за основу и в целом.

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"За" проголосовали 236 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 44.

Законопроект поддержали 205 нардепов из Слуги народа, семь из Батькивщины, восемь из группы За будущее, 11 из группы Доверие и пять внефракционных.

Законопроект освобождает от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин, производителя и/или владельца регистрационного удостоверения вакцины против COVID-19, включая их работников, медиков и других лиц, привлеченных к кампании вакцинации. Ответственность за последствия вакцинации берет на себя государство.

Такое освобождение от ответственности является условием участия в программе COVAX, по которой страны получают вакцины от коронавируса. Это делается из-за того, что вакцины разрабатывались в экстренных условиях и их клинические исследования еще продолжаются.

Читайте также: В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield от коронавирусной болезни

Денис Юдин
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верховная рада вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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