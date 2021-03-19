Верховная Рада освободила от ответственности производителей "экстренных" вакцин от коронавируса. Законопроект №5247 был принят сегодня, 19 марта, за основу и в целом.

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"За" проголосовали 236 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 44.

Законопроект поддержали 205 нардепов из Слуги народа, семь из Батькивщины, восемь из группы За будущее, 11 из группы Доверие и пять внефракционных.

Законопроект освобождает от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин, производителя и/или владельца регистрационного удостоверения вакцины против COVID-19, включая их работников, медиков и других лиц, привлеченных к кампании вакцинации. Ответственность за последствия вакцинации берет на себя государство.

Такое освобождение от ответственности является условием участия в программе COVAX, по которой страны получают вакцины от коронавируса. Это делается из-за того, что вакцины разрабатывались в экстренных условиях и их клинические исследования еще продолжаются.

В Украине с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford и производится в Индии.

15 марта в Минздраве заявили, что побочные эффекты были выявлены лишь у 0,8% вакцинированных, тяжелых реакций зафиксировано не было.

В тот же день Кабмин внес в Раду законопроект об освобождении от ответственности производителей вакцин от коронавируса.

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Денис Юдин

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