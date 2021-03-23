Sinovac подала документы на разрешение прививать от коронавируса детей c трех лет

Китайская компания Sinovac, ссылаясь на предварительные данные клинических исследований, утверждает: ее вакцина CoronaVac от болезни COVID-19 безопасна для детей в возрасте от трех до 17 лет. Документы переданы регулятору КНР, пишет AP.

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По данным источника, клинические испытания с участием более 550 детей показали, что вакцина "вызывает иммунный ответ".

Говоря о нежелательных явлениях после укола, медицинский директор Sinovac Ганг Цзэн заявил, что у двух детей (трех и шести лет) поднялась температура, а у остальных "наблюдались легкие симптомы".

На 23 марта в мире введено более 70 млн доз вакцины от Sinovac.

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Ученые на Западе и в большинстве других стран предпочитают дожидаться публикации подробных отчетов об испытаниях препаратов, прежде чем делать выводы. В некоторых странах (Россия, Китай, Куба, Иран и т.д.) либо отсутствует практика публиковать результаты исследований в авторитетных международных изданиях, либо появление таких публикаций задерживается, что (в промежуток до появления отчета) порой вызывает недоверие к заявленных результатам.

СПРАВКА. Sinovac (КНР) и институт Бутантан (Бразилия) начали разработку цельновирионной вакцины против COVID-19 еще 28 января 2020-го. SARS-CoV-2 "размножали" в культурах клеток Vero и собирали, после чего "убивали" его β-пропиолактоном и очищали. Вакцину адсорбировали на Al(OH) 3 (адъювант для усиления иммунного ответа).

Дети переносят COVID-19 обычно очень легко и значительно реже взрослых получают тяжелое течение болезни. Они, однако, также подвержены риску заразиться и могут распространять вирус: из-за этого, считают ученые, пандемию не закончить, если не привить все возраста.

Одобренные на Западе вакцины разрешено использовать не ранее, чем с 16 лет (Pfizer-BioNTech) – ввиду отсутствия испытаний на более младших. Pfizer изучает действие препарата в возрасте 12-16 лет, Moderna – от 12 лет (на прошлой неделе объявлено о новом исследовании у детей младше 12-ти).

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Евгений Пилипенко

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