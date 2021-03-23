Sinovac подала документы на разрешение прививать от коронавируса детей c трех лет
Китайская компания Sinovac, ссылаясь на предварительные данные клинических исследований, утверждает: ее вакцина CoronaVac от болезни COVID-19 безопасна для детей в возрасте от трех до 17 лет. Документы переданы регулятору КНР, пишет AP.
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По данным источника, клинические испытания с участием более 550 детей показали, что вакцина "вызывает иммунный ответ".
Говоря о нежелательных явлениях после укола, медицинский директор Sinovac Ганг Цзэн заявил, что у двух детей (трех и шести лет) поднялась температура, а у остальных "наблюдались легкие симптомы".
На 23 марта в мире введено более 70 млн доз вакцины от Sinovac.
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Ученые на Западе и в большинстве других стран предпочитают дожидаться публикации подробных отчетов об испытаниях препаратов, прежде чем делать выводы. В некоторых странах (Россия, Китай, Куба, Иран и т.д.) либо отсутствует практика публиковать результаты исследований в авторитетных международных изданиях, либо появление таких публикаций задерживается, что (в промежуток до появления отчета) порой вызывает недоверие к заявленных результатам.
Дети переносят COVID-19 обычно очень легко и значительно реже взрослых получают тяжелое течение болезни. Они, однако, также подвержены риску заразиться и могут распространять вирус: из-за этого, считают ученые, пандемию не закончить, если не привить все возраста.
Одобренные на Западе вакцины разрешено использовать не ранее, чем с 16 лет (Pfizer-BioNTech) – ввиду отсутствия испытаний на более младших. Pfizer изучает действие препарата в возрасте 12-16 лет, Moderna – от 12 лет (на прошлой неделе объявлено о новом исследовании у детей младше 12-ти).
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с Sinovac. Поставки будут осуществляться через компанию-посредника Лекхим.
- Вскоре НАБУ начало расследование о возможной закупке вакцины Sinovac по завышенной стоимости. Глава МОЗ Степанов считает, что дело ничем не закончится.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан Oxford-AstraZeneca. Редактор LIGA.net уже вакцинировался "ковишилдом".
- Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.
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