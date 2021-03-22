Как вакцинация повлияла на передачу коронавируса в семьях привитых – исследование

В Британии изучили влияние вакцинации от COVID-19 на дальнейшую передачу и выяснили, что члены семьи привитых медиков значительно реже заражались коронавирусом, чем в семьях непривитых. Об этом говорится в препринте исследования от системы здравоохранения страны.

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В исследование включили 194 362 членов домохозяйства (средний возраст 31,1 года) и 144 525 медработников (44,4 года). Большинство медиков были женщинами (78,7%), а большинство членов домохозяйств – мужчинами. 78,3% медиков получили по крайней мере одну дозу Pfizer-BioNTech или Oxford-AstraZeneca, а 25,1% – и вторую.

Диапазон отслеживания был с 8 декабря 2020 года (старт массовой вакцинации в стране) по 3 марта 2021-го.

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Было зарегистрировано 3123 случая COVID-19 и 175 госпитализаций среди членов домохозяйств, а также 4343 случая и 177 госпитализаций среди медиков. Госпитализаций среди привитых двумя дозами медиков не было.

Зафиксировано 30-процентное падение заражений членов домохозяйств с 14-го дня после вакцинации первой дозой. Наблюдалось аналогичное снижение числа госпитализаций.

Поскольку члены домохозяйств могли заразиться и другими путями (а не только от "своих" медиков), снижение на 30% – "недооценка истинного влияния вакцинации на передачу инфекции", пишут авторы. Они полагают, что реальный показатель снижения риска должен быть ~60%.

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Евгений Пилипенко

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