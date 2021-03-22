МОЗ поручили менять план вакцинации – чтобы быстрее привить записавшихся через Дію

Минздраву поручили изменить план вакцинации против коронавируса, чтобы быстрее привить тех, кто записался в список ожидания прививки через приложение Дія. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль главе МОЗ Максиму Степанову после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским. Других деталей нового плана вакцинации не раскрывается.

В релизе также не уточняется, почему изменения касаются ускорения вакцинации лишь для тех, кто записался через Дію. LIGA.net направила запрос в пресс-службу Минздрава, с просьбой объяснить, почему так.

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запрос в пресс-службу Минздрава, с просьбой объяснить, почему так

Марк Сировой

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