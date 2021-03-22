МОЗ поручили менять план вакцинации – чтобы быстрее привить записавшихся через Дію
Минздраву поручили изменить план вакцинации против коронавируса, чтобы быстрее привить тех, кто записался в список ожидания прививки через приложение Дія. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Отмечается, что соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль главе МОЗ Максиму Степанову после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским. Других деталей нового плана вакцинации не раскрывается.
В релизе также не уточняется, почему изменения касаются ускорения вакцинации лишь для тех, кто записался через Дію. LIGA.net направила запрос в пресс-службу Минздрава, с просьбой объяснить, почему так.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford). Прививают медиков COVID-отделений и военных ООС. Остатки доз проколотых флаконов могут публично получить общественные деятели для популяризации вакцинации.
- С 1 марта украинцы могут записаться в список ожидания вакцины через приложение Дія. На 22 марта записались на вакцину 309 826 человек.
- С середины марта начался второй этап вакцинации. В его рамках планируют прививать медиков не только COVID-отделений, семейных врачей, работников социальной сферы и пожилых людей в категории 80+.
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запрос в пресс-службу Минздрава, с просьбой объяснить, почему так
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