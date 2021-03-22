Коронавирус. В Киеве и трех областях за сутки не вакцинировали ни одного человека
В Киеве, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за прошедшие сутки не вакцинировали против коронавируса ни одного человека. Об этом говорится в данных от пресс-службы Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По всей Украине за сутки привили 2715 человек, работали 66 мобильных бригад. С начала кампании иммунизации привили 111 025 человек. Завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек. Записались в список ожидания 309 826 человек.
Читайте также: Коронавирус. В Украине начали вакцинировать в стационарных кабинетах: кто получит прививки
Динамика вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:
Винницкая область – 50 вакцинированных за сутки (днем ранее – 40);
Волынская – 50 (100);
Днепропетровская – 190 (260);
Донецкая – 770 (140);
Житомирская – 310 (100);
Закарпатская – 30 (90);
Запорожская – 50 (60);
Ивано-Франковская – 55 (228);
Киевская – 270 (550);
Кировоградская – 0 (50);
Луганская – 210 (150);
Львовская – 0 (150);
Киев – 0 (270);
Николаевская – 30 (120);
Одесская – 120 (30);
Полтавская – 130 (180);
Ровенская – 100 (160);
Сумская – 50 (130);
Тернопольская – 60 (120);
Харьковская – 20 (210);
Херсонская – 30 (250);
Хмельницкая – 0 (160);
Черновицкая – 70 (60);
Черниговская – 50 (110);
Черкасская – 70 (250).
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford). По словам главы Минздрава Максима Степанова, побочные эффекты выявляют у 0,5% привитых.
- Главсанврач Виктор Ляшко заверяет: вакцинация наберет темпы, до конца года вакцинироваться смогут все желающие.
Читайте также: Вакцина AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19 – исследование для США
Комментарии