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Коронавирус. В Киеве и трех областях за сутки не вакцинировали ни одного человека

22.03.2021, 12:25
Коронавирус. В Киеве и трех областях за сутки не вакцинировали ни одного человека - Фото
Вакцина CoviShield (фото – пресс-служба Киевской ОГА)

В Киеве, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за прошедшие сутки не вакцинировали против коронавируса ни одного человека. Об этом говорится в данных от пресс-службы Минздрава.

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По всей Украине за сутки привили 2715 человек, работали 66 мобильных бригад. С начала кампании иммунизации привили 111 025 человек. Завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек. Записались в список ожидания 309 826 человек.

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Динамика вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:

Винницкая область – 50 вакцинированных за сутки (днем ранее – 40);

Волынская – 50 (100);

Днепропетровская – 190 (260);

Донецкая – 770 (140);

Житомирская – 310 (100);

Закарпатская – 30 (90);

Запорожская – 50 (60);

Ивано-Франковская – 55 (228);

Киевская – 270 (550);

Кировоградская – 0 (50);

Луганская – 210 (150);

Львовская – 0 (150);

Киев – 0 (270);

Николаевская – 30 (120);

Одесская – 120 (30);

Полтавская – 130 (180);

Ровенская – 100 (160);

Сумская – 50 (130);

Тернопольская – 60 (120);

Харьковская – 20 (210);

Херсонская – 30 (250);

Хмельницкая – 0 (160);

Черновицкая – 70 (60);

Черниговская – 50 (110);

Черкасская – 70 (250).

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Марк Сировой
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Украина киев вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 области
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