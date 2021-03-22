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Украину захватывает мутировавший "британский" штамм коронавируса – данные генетиков

22.03.2021, 11:20
Украину захватывает мутировавший
Иллюстративное фото: Leon Neal/ЕРА

В Украине подтверждена циркуляция британского варианта коронавируса, который обзавелся "новой опасной мутацией". Об этом пишет пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики НАНУ.

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Специалисты ИМБГ расшифровали генетический код вируса из 17 образцов, отобранных в начале вспышки заболеваемости в Прикарпатье у больных из Ивано-Франковска, и двух – из Киева. Во всех найдены новые мутации "британца".

По словам генетиков, модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в английском графстве Кент в конце 2020 года, "критическими изменениями в тех участках генома вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека". Какое именно мутации найдены, не уточняется.

Генетики подчеркивают: до сих пор в Украине фиксировали единичные случаи оригинального "британского" штамма.

"Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и объясняет все более частое выявление случаев повторного инфицирования. Кроме того, врачи фиксируют более сложное протекание болезни", – пишут в ИМБГ.

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Директор института академик Михаил Тукало полагает, что уже определенно можно говорить об "очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы "британца".

Данные исследования на прошлой неделе получил Совет нацбезопасности и обороны и ВОЗ, подчеркнули биологи.

В ИМБГ утверждают, что способны секвенировать геномы коронавируса и сообщать результат в течение недели. Ранее образцы Минздрав отправлял на исследование в ЕС; из-за загруженности там собственными исследованиями результаты приходили "через месяц-полтора".

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Евгений Пилипенко
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