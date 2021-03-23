Опять двадцать пять. США усомнились в данных AstraZeneca о COVID-вакцине – просят уточнить
Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований США призвал фармкомпанию AstraZeneca уточнить информацию об эффективности (efficacy) ее вакцины против COVID-19: в заявлении американского Нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) пишут о неких проблемных местах в отчете.
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Комитет "обеспокоен" информацией, опубликованной англо-шведской компанией по клиническому испытанию вакцины Oxford-AstraZeneca. Там полагают, что AstraZeneca, "возможно, включила устаревшую информацию из предварительного исследования, которая могла дать неполное представление о данных об эффективности".
"Мы настоятельно призываем компанию сотрудничать с комитетом для проверки данных об эффективности и обеспечения максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных", – подчеркивается в заявлении.
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AstraZeneca добивается получения разрешения на экстренное использования своей вакцины в США, несмотря на то, что население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
Одобрение и применение препаратов в США – прерогатива Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Это происходит после тщательного анализа данных о препарате, который проводят независимые консультативные комитеты.
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Между тем, NIAID является одним из партнеров в разработке и испытаниях антиковидной РНК-вакцины Moderna, фактически, препарата-конкурента Oxford-AstraZeneca.
Эффективность препарата в клинических исследованиях (efficacy), как правило, выше, чем его эффективность при применении в условиях реального мира (effectiveness).
- Вчера, 22 марта, AstraZeneca заявила, что, по промежуточным данным, ее вакцина на 100% защитила участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек", из-за чего в ЕС был скандал.
- Также вчера Минздраву поручили менять план вакцинации – чтобы быстрее привить записавшихся через Дію.
- С 24 февраля 2021-го в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca для Индии). Редактор LIGA.net уже вакцинировался "ковишилдом".
- Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.
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