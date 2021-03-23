UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Опять двадцать пять. США усомнились в данных AstraZeneca о COVID-вакцине – просят уточнить

23.03.2021, 08:59
Опять двадцать пять. США усомнились в данных AstraZeneca о COVID-вакцине – просят уточнить - Фото
На переднем плане — глава NIAID Энтони Фаучи (фото — ЕРА)

Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований США призвал фармкомпанию AstraZeneca уточнить информацию об эффективности (efficacy) ее вакцины против COVID-19: в заявлении американского Нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) пишут о неких проблемных местах в отчете.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комитет "обеспокоен" информацией, опубликованной англо-шведской компанией по клиническому испытанию вакцины Oxford-AstraZeneca. Там полагают, что AstraZeneca, "возможно, включила устаревшую информацию из предварительного исследования, которая могла дать неполное представление о данных об эффективности".

"Мы настоятельно призываем компанию сотрудничать с комитетом для проверки данных об эффективности и обеспечения максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных", – подчеркивается в заявлении.

Читайте также: Если привиться сначала одной COVID-вакциной, а потом – другой: что вышло на мышах

AstraZeneca добивается получения разрешения на экстренное использования своей вакцины в США, несмотря на то, что население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Одобрение и применение препаратов в США – прерогатива Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Это происходит после тщательного анализа данных о препарате, который проводят независимые консультативные комитеты.

Читайте также: Как вакцинация повлияла на передачу коронавируса в семьях привитых: исследование 

Между тем, NIAID является одним из партнеров в разработке и испытаниях антиковидной РНК-вакцины Moderna, фактически, препарата-конкурента Oxford-AstraZeneca.

Эффективность препарата в клинических исследованиях (efficacy), как правило, выше, чем его эффективность при применении в условиях реального мира (effectiveness).

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука исследование медицина вакцина прививка эффективность NIAID AstraZeneca Oxford-AstraZeneca вакцинация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 