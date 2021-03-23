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Регулятор ЕС не советует использовать популярный в СМИ "препарат от коронавируса"

23.03.2021, 12:23
Регулятор ЕС не советует использовать популярный в СМИ
Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейский регулятор в сфере лекарств не рекомендует использовать ивермектин для лечения коронавирусной болезни, если только оно не проходит в рамках клинических испытаний. Между тем, часть СМИ на основании заявлений некоторых ученых и порой неверно трактуемых публикаций в научной прессе подает его едва ли не как очередной "чудо-препарат" от COVID-19.

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Евроагентство лекарственных средств соглашается, что ивермектин может подавлять размножение SARS-CoV-2, но лишь при гораздо более высоких концентрациях препарата, чем те, которые разрешены для человека.

Следовательно, пишет ЕМА, "нельзя исключить токсичность в дозах, превышающих утвержденные".

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Более того, результаты клинических исследований были разными: одни показали отсутствие пользы ивермектина при ковиде, другие – наоборот. ЕМА пишет, что большинство таких исследований "были небольшими и имели ограничения".

СПРАВКА. Антипаразитарный препарат ивермектин применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец от паразитов: вшей, чесоточных клещей, нематод и прочих. За открытие препарата в 2015 году дали Нобелевскую премию.

Эксперты ЕMA изучили все данные об ивермектине как профилактическом и лечебном средстве против COVID-19 и пришли к выводу, что они "не подтверждают его использование для лечения ковида вне тщательно разработанных клинических испытаний".

"Лекарства с ивермектином не разрешены к применению при COVID-19 в ЕС, и EMA не получало никаких заявок на такое использование", – подчеркнули в регуляторе.

Тем не менее, в Чехии и Словакии разрешили временное его использование при COVID-19 в рамках своего законодательства.

Нужны хорошо спланированные обширные рандомизированные исследования, чтобы сделать выводы о пользе ивермектина при ковиде, резюмировали в ЕМА.

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Евгений Пилипенко
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