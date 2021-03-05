В Китае официально утвердили три снадобья для лечения коронавируса на основе трав

Госуправление Китая по контролю продуктов питания и медикаментов разрешило продавать от коронавируса три травяных снадобья, разработанных на основе "рецептов древней китайской медицины". Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По утверждению управления, эти снадобья "дают больше возможностей для лечения COVID-19" и состоят из "легких детоксикационных гранул, убирающих сырость и выводящих токсины из легких".

Также в медицинском сообществе Китая заявили, что допускают, что Всемирная организация здравоохранения могла упустить из виду токсичность некоторых препаратов и что "традиционная китайская медицина вполне способна противостоять болезни и может помочь восстановиться после выздоровления".

В январе 2021 года в Китае впервые за восемь месяцев умер больной коронавирусом, растет уровень заражений.

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Дарья Мостовая

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