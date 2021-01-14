В Китае впервые за восемь месяцев умер больной коронавирусом. Растет уровень заражений

Сегодня, 14 января, в Китае сообщили о первой смерти от COVID-19 за последние восемь месяцев. Об этом со ссылкой на брифинг Госкомздрава КНР пишет AFP.

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С мая 2020-го на материковом Китае от коронавируса никто не умирал: по крайней мере, об этом не сообщалось. Для сравнения, только в последние дни в Украине ежедневно от этой болезни умирает 150-200 пациентов. Всего официальное число жертв ковида в КНР – 4635 человек.

Ведомство не дало никаких подробностей об этом летальном случае заболевания, за исключением того, что он произошел в провинции Хэбэй (не путать с Хубэй, где находится Ухань): там власти заблокировали несколько городов на карантин.

Весной 2020-го Китай взял под контроль эпидемию за счет жестких ограничений и массового тестирования. Однако вчера было зафиксировано 138 случаев заражения: это самый высокий показатель с прошлого марта.

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Сейчас более 20 млн человек находятся в изоляции на севере Китая: там в одной провинции объявлено чрезвычайное положение. В столице провинции Хэбэй Шицзячжуане не ходит транспорт, закрыты школы и магазины, начато массовое тестирование. Соседний Синтай на семь миллионов жителей также изолирован с 8 января, как и пять миллионов населения Ланфана.

В провинции Хэйлунцзян вчера объявлено чрезвычайное положение: 37,5 млн жителей не должны покидать провинцию без крайней необходимости. Все общественные собрания отменены.

Сегодня эксперты ВОЗ прибыли в Ухань: их встретили в костюмах биозащиты и тут же закрыли: видео.

За время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 138 764 заболевших: 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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