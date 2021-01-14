В Украине выросло суточное число заболевших COVID-19. Тестов было меньше, чем днем ранее

Вчера, 13 января, в Украине выявили 7925 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6409), было сделано 54 265 тестов на коронавирус (59 931). Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего заболевших выявили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

За сутки в Украине умерли 162 больных COVID-19 (днем ранее – 195). Выздоровели 10 192 человека (14 503), были госпитализированы – 2229 (2564).

Основным методом ПЦР сделали 33 349 тестов (35 678), выявляющим и переболевших методом ИФА – 20 916 (24 253).

За время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 138 764 заболевших: 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели.

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Суточная заболеваемость в Киеве и областях:

Киев – 794 случая;

Винницкая область – 214;

Волынская – 221 ;

Днепропетровская – 317;

Донецкая – 588;

Житомирская – 373;

Закарпатская – 119;

Запорожская – 554;

Ивано-Франковская – 141;

Киевская – 410;

Кировоградская – 83;

Луганская – 214;

Львовская – 482;

Николаевская – 460;

Одесская – 357;

Полтавская – 345;

Ровенская – 280;

Сумская – 265;

Тернопольская – 209;

Харьковская – 378;

Херсонская – 117;

Хмельницкая – 229;

Черкасская – 307;

Черновицкая – 196;

Черниговская – 272.

В Украине с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Степанов говорит, что досрочно прекращать его не будут, а с 25 января Минздрав планирует перейти к адаптивному карантину.

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Марк Сировой

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