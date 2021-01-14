В Украине выросло суточное число заболевших COVID-19. Тестов было меньше, чем днем ранее
Вчера, 13 января, в Украине выявили 7925 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6409), было сделано 54 265 тестов на коронавирус (59 931). Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего заболевших выявили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
За сутки в Украине умерли 162 больных COVID-19 (днем ранее – 195). Выздоровели 10 192 человека (14 503), были госпитализированы – 2229 (2564).
Основным методом ПЦР сделали 33 349 тестов (35 678), выявляющим и переболевших методом ИФА – 20 916 (24 253).
За время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 138 764 заболевших: 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели.
Читайте также разбор от LIGA.net: Не все как у людей. В Украине худшая ситуация с вакцинацией в Европе. Кто реально виноват?
Суточная заболеваемость в Киеве и областях:
Киев – 794 случая;
Винницкая область – 214;
Волынская – 221 ;
Днепропетровская – 317;
Донецкая – 588;
Житомирская – 373;
Закарпатская – 119;
Запорожская – 554;
Ивано-Франковская – 141;
Киевская – 410;
Кировоградская – 83;
Луганская – 214;
Львовская – 482;
Николаевская – 460;
Одесская – 357;
Полтавская – 345;
Ровенская – 280;
Сумская – 265;
Тернопольская – 209;
Харьковская – 378;
Херсонская – 117;
Хмельницкая – 229;
Черкасская – 307;
Черновицкая – 196;
Черниговская – 272.
- В Украине с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Степанов говорит, что досрочно прекращать его не будут, а с 25 января Минздрав планирует перейти к адаптивному карантину.
Читайте также: "Хотим конечные выводы". Реакция Степанова на 50% эффективности вакцины для Украины
Комментарии