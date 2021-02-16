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В Китае арестовали афериста за продажу за рубеж "вакцин" из минералки и солевого раствора

16.02.2021, 12:49
В Китае арестовали афериста за продажу за рубеж
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Китае арестовали руководителя многомиллионной схемы "производства" и поставки вакцин от коронавируса за границу. По видом вакцин предприниматель Конг продавал минеральную воду и раствор из соли, пишет BBC.

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По данным следствия, мужчина тщательно исследовал дизайн упаковки настоящей вакцины от COVID-19, прежде чем изготовить 58 000 флаконов фальшивого препарата.

После "производства" "вакцина" была продана за рубеж, однако куда именно была отправлена эта партия, пока не сообщается. Как установили в суде, на поставках поддельного препарата Конгу и его команде удалось заработать около $3 млн.

Читайте также: В Евросоюзе появились в продаже фальшивые отрицательные результаты тестов на COVID-19

Дарья Мостовая
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Китай подделка вакцина минеральная вода коронавирус солевой раствор
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