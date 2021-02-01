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В Евросоюзе появились в продаже фальшивые отрицательные результаты тестов на COVID-19

01.02.2021, 18:42
В Евросоюзе появились в продаже фальшивые отрицательные результаты тестов на COVID-19 - Фото
Аэропорт Шарля де Голля в Париже (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Сегодня, 1 февраля, Европол выпустил предупреждение о появлении поддельных сертификатов тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Пока ограничения на поездки остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью, чтобы производить и продавать поддельные сертификаты тестирования COVID-19", – говорится в предупреждении. 

Как отмечается, уже выявлено несколько случаев продажи путешественникам поддельных сертификатов тестов на COVID-19.

В частности, сеть продавцов фальшивых отрицательных результатов тестов выявили в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

В Великобритании поймали мошенников, продающих поддельные документы на COVID-19 по 100 фунтов стерлингов.

В декабре 2020 года испанская полиция задержала гражданина за продажу поддельных результатов анализов по 40 евро.

Также сообщается, что Европол получил дополнительную информацию о предполагаемом использовании мобильного приложения организованной преступной группой Rathkeale Rovers, которое позволяет членам группы фальсифицировать результаты тестов.

Как подчеркнули в Европоле, мошенники способны создавать высококачественные поддельные документы, благодаря широкой доступности принтеров и различного программного обеспечения.

Читайте также: NYT показала глобальную статистику по вакцинации от COVID-19: Израиль на первом месте

Наталия Медведева
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