NYT показала глобальную статистику по вакцинации от COVID-19: Израиль на первом месте

Во всем мире уже введено более 84,9 млн доз вакцины от коронавируса, что соответствует 1,1 дозе на каждые 100 человек. Между разными странами по этому показателю существует значительный разрыв, большинство из них еще не начали вакцинировать свое население, в том числе и Украина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, собранные из государственных источников в рамках проекта "Наш мир в данных" Оксфордского университета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание отмечает, что некоторые страны не предоставляют данных о количестве вакцинированных.

На первом месте по скорости вакцинации населения — Израиль: на каждые 100 человек там вводятся 48,9 дозы. В Евросоюзе кампания проходит медленнее, поскольку регуляторные органы одобрили вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna позже Соединенных Штатов. Кроме того некоторые члены ЕС столкнулись с проблемой нехватки медработников (Испания) или нехватки медицинских игл (Италия, Греция).

Между континентами также существует существенный разрыв. Программы вакцинации в Африке еще не запущены, а в Северной Америке уже введено 4,7 дозы на 100 человек. Менее богатые страны полагаются на программу COVAX, по которой до конца года они должны получить 2 млрд доз.

Согласно информации "Нашего мира в данных", по всему миру вводят восемь различных вакцин. Вакцина Pfizer-BioNTech, эффективность которой составляет 95%, в настоящее время используется в 49 странах. Еще несколько стран одобрили вакцины, но пока не начали их введение. Все эти вакцины для полной защиты предполагают введение двух доз.

25 января глава Минздрава Денис Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.

27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.

Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".

Сегодня на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения Украины от коронавируса в 2021 году.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.