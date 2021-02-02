В Китае арестовали 80 человек за торговлю поддельной вакциной. Ее могли продавать за рубеж

Полиция Китая задержала более 80 человек – они пытались сбыть поддельную вакцину от коронавируса. Также были раскрыты точки изготовления "препарата" и изъято около 3000 доз "вакцины", пишет информационное госагентство Синьхуа.

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По данным Global times, торговля поддельной вакциной стартовала еще в сентябре 2020 года, "препарат" продавали в Китае, провинциях Цзянсу и Шаньдун и других регионах восточного Китая. Также предполагается, что "вакцину" могли продавать за границу – об этом изданию сообщил источник, близкий к производителю китайской вакцины от COVID-19.

По версии следствия, подозреваемые изготавливали "вакцину" из обычного физраствора, продавая ее по цене обычной антикоронавирусной вакцины. По мнению местных экспертов, "предприниматели" не хотели навредить людям, а просто пытались заработать на продаже безвредного вещества.

12 января стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.

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Дарья Мостовая

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