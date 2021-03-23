Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину

Иностранцам, въезжающим в Украину, теперь нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом на брифинге сегодня, 23 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Решение об изменении правил пересечения границы Украины было принято Кабмином вчера, 22 марта.

Въезжающим в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда они въезжают. Тест должен быть сделан не больше чем за 72 часа до въезда, говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина.

Украинцы, возвращающиеся на родину, должны будут либо предъявить справку о ПЦР-тесте, сделанном не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо пройти 14-дневную самоизоляцию.

По ранее действовавшим правилам, отрицательный ПЦР-тест или 14-дневный карантин требуются тем, кто приезжает из стран с заболеваемостью коронавирусом выше, чем в Украине.

На 5 марта ПЦР-тест требовался приезжающим из 54 стран.

19 марта Степанов заявил в Раде о планах ввести обязательный ПЦР-тест для приезжающих в Украину.

Денис Юдин

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